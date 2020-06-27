شكرا لقرائتكم خبر عن قمر التربيع الأول يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد القمر فى مرحلة التربيع الأول مساء اليوم السبت 6 ذو القعدة 1441 الموافق 27 يونيو 2020 بسماء الوطن العربى وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

القمر سيشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة فى السماء بالتزامن مع استعداد الشمس الغروب وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

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بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأول صباح الأحد عند الساعة 11:15 صباحا بتوقيت السعودية (08:15 صباحًا بتوقيت غرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض.

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الاخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من مرحلة البدر المكتمل، لذلك بدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.