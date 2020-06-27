شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة × إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من عدم معرفة ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، مما يؤدى إلى عدم الحماية من فيروس كورونا، حيث ترك الأنف عارية وعدم تطهير الأيدي قبل ارتدائها، حيث أنه لابد من التأكد من ارتدائها بصورة سليمة حتى لا تؤدى إلى تأثيرات سلبية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية مكتب مصر، عبر حسابها بموقع تويتر، الطريقة الصحية لارتداء الكمامة، وذلك من خلال "إنفوجراف" تحت عنوان"لحمايتك وحماية من حولك، تأكد من ارتدائك للكمامة بالطريقة الصحيحة".



إنفوجراف منظمة الصحة العالمية جمهورية مصر العربية

وجاءت خطوات ارتداء الكمامة:

1. قم بتطهير يديك بالماء والصابون أو باستخدام مطهر اليدين.

2. إمسك الكمامة من الجانبين وضعها على الأذن.

3. تأكد من تغطية الأنف جيدا بالكمامة.

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4. اسحب الجزء السفلى من الكمامة وغطى به منطقة الذقن جيدا.

5. تجنب لمس الجهة الأمامية من الكمامة أثناء ارتدائها.

من جانب آخر ، قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن لقاحا تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، هو على الأرجح الأكثر سبقا فى العالم، وأكثر اللقاحات التى وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية، تجرى محادثات مع عدة مصنعين صينيين من بينهم سينوفاك، بشأن لقاحات محتملة.ودعت سواميناثان فى إفادة صحفية إلى التفكير فى التعاون فى تطوير لقاح لكوفيد-19 بطريقة مماثلة لتجربة (سوليداريتي) التى تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.