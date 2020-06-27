شكرا لقرائتكم خبر عن غدا اجتماع للشركات الموردة لكمامات القماش لوضع آليات التوزيع ببطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الشركات الموردة لكمامات القماش اجتماعا غدا الأحد بالهيئة العامة للشراء الموحد لمعرفة الكميات التى سيتم توريدها إلى وزارة التموين تمهيدا لطرحها للمواطنين من خلال البطاقات، حيث سيتم وضع اليات للتوزيع وفقا لعدد الكمامات التى سيتم توفيرها من إجمالى الكميات المستهدفة وهى 40 مليون كمامة قماشية .

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الجهود مع الجهات المعنية والهيئة العامة للشراء الموحد لتوفير كمامات القماش خاصة أن الوزارة تسعى لأن تتراوح سعر الكمامة على بطاقات التموين بين 9.5 جنيه و10 جنيهات كما أن الوزارة تبذل جهودا حاليا لأن تكون سعر الكمامة أقل من هذه الأسعار، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين ،وانه بمجرد انتهاء هيئة الشراء الموحد من لتعاقد على الكمامات وتوريدها لوزارة التموين سيتم الإعلان عن الأسعار المقررة.

ويبذل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حاليا جهودا كبيرا من أجل توفير كمامات القماش للمواطنين على بطاقات التموين بحيث تكون بأسعار اقل من الاسواق بجانب ايضا جهود الوزارة فى توفير كافة السلع الاستراتيجية، كما أن طرح الكمامات على البطاقات اختيارى للمواطن وأن الهدف منه توفير كمامات قماشية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المعنية.