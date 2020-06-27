شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: توفير 1.8 مليون فرصة عمل منذ 2014 بتمويلات 27.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنمية المشروعات، أنه نجح خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على 1,267 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالى تمويل قدره 27,1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من أجمالى التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020 .

وأكد الجهاز، تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خمس اضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوى قبل تولى الرئيس المسئولية.

واشارت نيفين جامع وزيرة الصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز، إلى أن جهاز تنمية المشروعات اهتم بالتوسع فى تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالى تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من أجمالى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية

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وقال الجهاز فى بيان، ضمن فاعليات مشاركة مصر فى اليوم العالمى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمقرر 27 يونيو من كل عام، إنه تم تخصيص الفعاليات هذا العام لمكافحة فيروس كورونا ودعم هذه المشروعات فى مواجهة تحديات انتشار الفيروس ما نتج عنه من كساد اقتصادى وركود فى العديد من المجالات بالإضافة الى عقبات التشغيل وصعوبة تهيئة بيئة العمل بشكل وقائى يحمى العاملين فى هذه المشروعات من خطر انتشار الفيروس، ويناقش اليوم العالمى للمشروعات كل هذه العقبات ويحاول ان يرصد الجهود المختلفة للتعامل معها .

وأكدت، نيفين جامع، أن الجهاز ادرك اهمية دعم قطاع المشروعات ومساندته امام ازمة انتشار كورونا منذ بداية الازمة ووصولها الى مصر، مشيرة إلى أن القيادة السياسية ادركت اهمية مساندة هذه المشروعات فى هذه الظروف الصعبة فصدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل كافة اقساط قروض أصحاب هذه المشروعات وهذا ما التزم به الجهاز مع تقديم حزمة من الخدمات التمويلية الاستثنائية لمساندة أصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على الاستمرار والإنتاج وتغطية الرواتب والمصروفات فى الوقت الراهن وتم الاعلام بكثافة عن تلك الخدمات التمويلية لتشجيع أصحاب المشروعات للاستفادة منها .

واشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز قام بإعداد دليل استرشادى لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا ويشتمل هذا الدليل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعى /تجارى ) وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية فى مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم حيث تتضمن هذه البرامج كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين فى هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها. وأشارت إلى أن الجهاز قام بإرسال هذه البرامج الوقائية إلى كافة عملائه الكترونيا وتم توزيعها مطبوعة على كافة العملاء الجدد أثناء إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم .. كما أنها متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة على موقع الجهاز.

أوضحت نيفين جامع أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغ، وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التى تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أسهم فى تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ تولى الرئيس المسئولية .