شكرا لقرائتكم خبر عن سد النهضة وإعدام إرهابى الواحات وفتح المساجد والكنائس فى موجز الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز ”الخليج 365”، للظهيرة أهم الأخبار والأحداث التى وقعت اليوم الجمعة، محليا وعالميا.

وتناول الموجز الذى قدمه الزميلة رغدة بكر، آخر مستجدات ملف سد النهضة، وتشكيل لجنة فنية من مصر والسودان وإثيوبيا ومراقبين دوليين للوقوف على وضع سد النهضة.. ولا إجراءات أحادية بشأن الملء

كما تناولت الزميلة خبر تنفيذ حكم الإعدام على الليبى عبدالرحيم المسمارى العقل المدبر لحادث الواحات

وتطرق الموجز لفتح المساجد فى مصر بعد 100 يوم من تعليق الصلاة ‎، وترأس قداسة البابا تواضروس اجتماعا للمجمع المقدس لإصدار قرار فتح الكنائس

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كما ناقشت الزميلة انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية حيث يؤدى 650 ألف طالب يؤدى الاختبارات فى 1377 لجنة

وتناول الموجز خبر نقل السكة الحديد أول دفعة عربات روسية جديدة لورش القاهرة استعدادا للتشغيل

ورياضيا تطرق الموجز لتجديد الأهلى عقد فايلر لمدة موسم ويوفنتوس يبتعد بصدارة الدورى الإيطالى برباعية فى ليتشي.. فيديو

واختتمت رغدة أخبار الموجز بأحوال الطقس اليوم، حيث تشهد مصر طقسا مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى اليوم والعظمى بالعاصمة 35 درجة.