حى على الصلاة.. جولة بمساجد مصر فى أول أيام العودة (لايف الخليج 365)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول ”الخليج 365” فى لايف إخبارى جديد من صالة التحرير مع رغدة بكر، فتح مساجد مصر أبوابها أمام المصلين فى أول أيام تنفيذ قرار فتح دور العبادة، بتدابير احترازية، بعد 100 يوم من الإغلاق بسبب فيروس كورونا. ورصدت كاميرا الخليج 365 انتظام أداء الصلاوات بمساجد المحافظات، من خلال جولة مع مراسلى الخليج 365 فى المحافظات، حيث أدى عدد كبير من المصلين فى مصر صلاة الظهر اليوم داخل المساجد بعد نحو 100 يوم من قرار الغلق بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

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