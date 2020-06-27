شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد صرف دفعات العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها، أول شهر يوليو، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس، اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وسيتم صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 2.4 مليون صاحب معاش، وهم المستفيدون منها، وسيتم الصرف على أربعة دفعات، تبدأ الدفعة الأولى أول يوليو 2020، والدفعة الثانية أول أكتوبر 2020، والدفعة الثالثة أول يناير 2021، والرابعة أول أبريل 2021، حيث يتم صرف الزيادة مع ميعاد صرف معاش كل شهر، بجانب أيضا صرف العلاوة الدورية بقيمة 14% لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يقرب من 10 ملايين صاحب معاش ومستفيد، اعتبارا أيضا من أول شهر يوليو المقبل.

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ويأتي ذلك في الوقت الذى تسعى فيه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لإصلاح العطل الفنى بموقع الهيئة، الذي تعرض له الموقع، بعد ساعات من بدء عمله صباح الخميس الماضى ، ويقوم مسؤلى الهيئة حاليا، من خلال القسم الفنى والتكنولوجي، بالعمل على تفعيل الموقع، حيث يرجح أن كثرة الدخول على الموقع سبب العطل الفنى، كما يتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة ومن المرجح أن يعمل الموقع بشكل فعال غدا الأحد.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد تقدمت لأصحاب المعاشات بالاعتذار عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة .

وأوضحت الوزارة أن المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين في الاستعلام عن العلاوات الخاصة، ما أدى إلى حدوث عطل فني وتوقف الموقع مؤقتا وقد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجارى العمل علي زيادة سرعة تقديم الخدمة خلال الساعات القادمة.