شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزير الأوقاف: سعيد بوعى المصلين وفتح المساجد يزيد الوعى بالإجراءات الوقائية بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الأربعاء التعليم توجه مقدرى درجات الثانوية العامة بتصحيح المسودة والأخذ بالدرجة الأعلى غدا اجتماع للشركات الموردة لكمامات القماش لوضع آليات التوزيع ببطاقات التموين السكة الحديد تنقل أول دفعة عربات روسية جديدة لورش القاهرة استعدادا للتشغيل Advertisements مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية عن مستجدات جائحة فيروس كورونا الأربعاء القوى العاملة: التفتيش على 11703 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا "الرعاية الصحية": فحص 6 آلاف طالب ومشرف بالثانوية العامة ببورسعيد للكشف عن كورونا القوى العاملة: تعيين 1040 شاباً بالشرقية بينهم 10 من ذوى الهمم الأوقاف: المصلون يثبتون أنهم على وعى كامل بالخطر الذى نواجهه.. صور ضبط حالتى غش وإنهاء ندب 4 ملاحظين بلجنة سنورس بالثانوية الأزهرية "جودة التعليم": اهتمام الدولة بالتحول الرقمى ساعدنا على إتمام العام الدراسى بنجاح وزير السياحة: أدعو المصريين لزيارة الأماكن السياحية والأثرية واكتشافها

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