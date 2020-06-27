شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث النيل يضع نظام معلومات لنهر النيل وفرعيه لدعم متخذ القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد بحوث النيل عن تطوير وتصميم نظام معلومات متكامل لنهر النيل وفرعيه، وذلك من خلال بناء قواعد بيانات جغرافية شاملة تحتوى على كم هائل ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ واحدة ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ والوصول إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ يمكن من خلالها المساعدة فى اتخاذ القرارات السليمة اللازمة لادارة وتطوير نهر النيل فى مصر وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

هذا النظام المطور له القدرة على إدارة وتحليل ومراقبة البيانات المكانية وغير المكانية بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات متكاملة .

وأضاف المعهد في بيان صحفى له أنه تم تخزين مواقع وبيانات جميع الهياكل المختلفة على نهر النيل وفرعيه من منشآت وخدمات وتعديات ومشاريع مختلفة على نهر النيل وفرعيه بالإضافة إلى خطوط التهذيب من خلال البيانات المتاحة بمعهد بحوث النيل (الدراسات الفنية – تقاريرالعمليات الحقلية – الخرائط الهيدروطبوغرافية لنهر النيل وفرعيه – مناسيب وتصرفات النيل – خطوط التهذيب ).

ويوضح هذا النظام أهمية تكامل الإمكانيات المتعددة لنظم المعلومات الجغرافية GIS مع لغات البرمجة (البايثون والفيجوال بيسك) في تطوير نظام معلومات شامل لنهر النيل له القدرة على الوصول إلى قاعدة البيانات وتعديلها والبحث عنها وتحليلها ومعالجتها مما يزيد من سرعة عملية اتخاذ القرار.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على النظام و قواعد البيانات التي تم وضعها:

1- قاعدة بيانات لمناسيب وتصرفات نهر النيل المتاحة بمعهد بحوث النيل.

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2- قاعدة بيانات جغرافية لخطوط التهذيب لنهر النيل وفرعيه.

3- قاعدة بيانات جغرافية لكابلات الكهرباء والتليفونات والألياف الضوئية المارة بنهر النيل وفرعيه عرضياً

4 - قاعدة بيانات جغرافية لخطوط الغاز والبترول ومترو الانفاق المارة بنهر النيل وفرعيه عرضياً.

5- قاعدة بيانات جغرافية للمراسي الواقعة علي نهر النيل وفرعيه.

6- قاعدة بيانات جغرافية لمحطات المياه الواقعة علي نهر النيل وفرعيه.

7- قاعدة بيانات جغرافية للموانئ الواقعة على نهر النيل وفرعيه.

8- قاعدة بيانات جغرافية لمحطات الكهرباء الواقعة علي نهر النيل وفرعيه.

9- قاعدة بيانات جغرافية لمحطات رصد مناسيب المياه والتصرفات الواقعة على نهر النيل وفرعيه.

10- قاعدة بيانات جغرافية لمواقع وبيانات محطات رصد نوعية المياه الواقعة على نهر النيل وفرعيه.