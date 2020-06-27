شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبى بمستشفى ناصر ينجح فى فصل بلازما من مريضة كورونا عمرها 65 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق من أطباء الرعاية المركزة بمستشفى ناصر العام فى إجراء عملية فصل بلازما لمريضة كورونا عمرها ٦٥ عام تعانى من ضعف شديد بالعضلات نتيجة متلازمة Gullien-Barre و بذلك تعد أول حالة مسجلة فى مصر وهى الآن فى تحسن بعد إجراء عملية فصل البلازما .

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 16737 حالة حتى اليوم بعد خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

Advertisements

وأضافت أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.