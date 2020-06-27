أخبار مصر

العشرات يؤدون صلاة العصر داخل مساجد بأكتوبر بالإجراءات الاحترازية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات يؤدون صلاة العصر داخل مساجد بأكتوبر بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عشرات المواطنين صلوات جماعة، بمساجد مدينة 6 أكتوبر، لأول مرة بعد تعليق 3 أشهر، وسط التزام المصلين بالتعليمات التى وضعتها وزارة الأوقاف لضمان سلامة المواطنين، ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "".

 

وحرص المصلون على ارتداء الكمامات أثناء الصلاة، والوضوء فى المنزل، مع منع السلامات عقب الصلاة، أو استخدام المصاحف أو المجلدات الموجودة بمكتبات المساجد، وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية.

 

Advertisements

وكانت وزارة الأوقاف بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تعقيم وتطهير المساجد، ووضع علامات التباعد، والاستعداد لفتح المساجد بهذه الصورة المشرفة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولى"، إصدار قرار بخصوص الفتح التدريجى للمساجد ودور العبادة وعدد من الأنشطة، مع الإجراءات الاحترازية للأفراد والأماكن، وهى الطريق الوحيد الذى سيساعد على اجتياز هذه الفترة الصعبة من مواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

 

التعليمات
التعليمات

صلاة العصر من داخل أحد مساجد 6 أكتوبر
صلاة العصر من داخل أحد مساجد 6 أكتوبر

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العشرات يؤدون صلاة العصر داخل مساجد بأكتوبر بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا