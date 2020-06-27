شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات يؤدون صلاة العصر داخل مساجد بأكتوبر بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عشرات المواطنين صلوات جماعة، بمساجد مدينة 6 أكتوبر، لأول مرة بعد تعليق 3 أشهر، وسط التزام المصلين بالتعليمات التى وضعتها وزارة الأوقاف لضمان سلامة المواطنين، ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا".

وحرص المصلون على ارتداء الكمامات أثناء الصلاة، والوضوء فى المنزل، مع منع السلامات عقب الصلاة، أو استخدام المصاحف أو المجلدات الموجودة بمكتبات المساجد، وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية.

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وكانت وزارة الأوقاف بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تعقيم وتطهير المساجد، ووضع علامات التباعد، والاستعداد لفتح المساجد بهذه الصورة المشرفة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور "مصطفى مدبولى"، إصدار قرار بخصوص الفتح التدريجى للمساجد ودور العبادة وعدد من الأنشطة، مع الإجراءات الاحترازية للأفراد والأماكن، وهى الطريق الوحيد الذى سيساعد على اجتياز هذه الفترة الصعبة من مواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.