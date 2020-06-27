شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة بوجه باستغلال المحلات أعلى نفق المنيرة وتأجيرها للشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى شمال الجيزة للوقوف على مدى التزام المقاهى والمطاعم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والضوابط ومدى توافر المطهرات وارتداء الكمامات ومراعاة المسافات والتباعد بين المناضد والطاولات خاصة بالمناطق الشعبية التى تشهد كثافات عالية من المواطنين وذلك فى إطار حرص المحافظة على متابعة تطبيق الإجراءات والضوابط التى تم وضعها بكل حزم للحد من أنتشار فيروس كورونا.

ووجه المحافظ رئيس حى شمال بضرورة المرور الدورى على المطاعم والمقاهى لمتابعة مدى التزامهم بالاشتراطات والتدابير التى اتخذتها الدولة لفتح المنشآت لعودة الانشطة الاقتصادية تدريجيا مع تكثيف الحملات على مدار اليوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الغير ملتزمين .

وخلال الجولة ضبط محافظ الجيزة مقهى بشارع بشتيل لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات المحددة وارتداء الرواد الكمامة وعدم مراعاة المسافات بين الترابيزات إلى جانب تعديه على الطريق العام حيث تم تحذيره فى حال تكرار المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات يومية على المطاعم والمقاهى مؤكدا ان الغلق والتشميع والغرامة والملاحقة القانونية ستكون مصير المنشآت المخالفة .

كما حرص المحافظ على تفقد نفق المنيرة والمنطقة بعد أخلاءها ورفع الباعة الجائلين منها ووضع حواجز إسمنتية لعدم تكرار تعدى الباعة الجائلين عليها وذلك فى إطار خطة المحافظة فى مواجهة الأسواق العشوائية للحد من تفشى فيروس كورونا إلى جانب قيام الباعة الجائلين بالتعدى على نهر الطريق والنفق بشكل كامل مما يتسبب إلى وجود تكدسات مرورية عالية بالمنطقة واعاقة سير حركة المواطنين .

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ووجه محافظ الجيزة باستغلال المحلات الموجودة اعلى نفق المنيرة التابعة لجهاز رعاية الشباب وتأجيرها للشباب والباعة المستحقين والجادين للمساهمة فى تشغيل الشباب مع تعديل لائحة الأسعار بما تتناسب مع الوضع الحالي.

كما قام المحافظ بإيقاف تصريح حفر لإحدى شركات المرافق بشارع ترعة السواحل لقيامها بأعمال الحفر دون التنسيق مع الحى ووجه برفع كافة الأدوات المستخدمة فى الحفر وتحرير محضرا بالواقعة نظرا لان الشارع مرصوف حديثا .

واكد المحافظ خلال تفقده حالة النظافة بشوارع الأقصر والبوهى والوحدة وترعة السواحل على ترميم الجزيرة الوسطى بشارع الوحدة والتشديد بعدم استخدام معدة اللودر فى رفع مخلفات القمامة لعدم اتلاف الأرصفة والبلدورات .

كما شدد المحافظ خلال الجولة على رئيس جهاز السرفيس بشن حملة فورية لنقل موقف لسيارات السرفيس بطريق بشتيل لقيامه بالتعدى على الطريق العام مما يؤثر على حركة المرور بالشارع والمنطقة بشكل عام .

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و أشرف بكر رئيس حى شمال و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس .