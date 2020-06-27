شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طلاب الدبلومات التزموا بتعليمات الوقاية من كورونا فى أول يوم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، تفاصيل أول يوم بامتحانات الدبلومات الفنية العلمية والتى انطلقت اليوم السبت، موضحا أن الانطباع العام جيد من حيث عدم تجمهر الأهالي والتزام الطلاب بالتعليمات وعدم وجود حالات غش، موضحا أن هناك حالة رضا بين المعلمين والطلاب نظرا لتوفر مهمات الاجراءات الاحترازية من كمامات قطنية وواقيات للوجه وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين

وأوضح نائب الوزير، أن هناك جزء من الامتحانات العملية انتهت فى الثالثة مساء اليوم وهناك امتحانات عملية مستمرة حتي الثامنة.

وبدأ طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات العملية، مع تطبيق اللجان لكافة الاجراءات الصحية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة الامتحان العملى فى 1377 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث انطلقت الامتحانات فى العاشرة صباحا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تعقيم جميع اللجان والحجرات والمعامل والورش، وتوفير 3 أجهزة كواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للعاملين والطلاب أثناء دخولهم اللجنة، وتسليم الطلاب كمامة قطنية وأخري بلاستيكية (فيس شيلد) لجميع الطلاب، وتسليمهم جوانتي للطلاب والمشاركين في اللجان يوميا أثناء الامتحانات العملية، كما تم توفير مجموعة من المطهرات داخل اللجنة لاستخدامها طوال فترة الامتحانات العملية.

ز قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الامتحانات العملية للدبلومات الفنية للدور الأول 2020 بدأت السبت 27 يونيو الحالى، فى أيام الفراغات لامتحانات الثانوية العامة لتفادى تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة، حفاظا على أبنائنا الطلاب وعدم التكدس والتجمعات الكبيرة وتستمر الامتحانات العملية حتى يوم الاثنين 20/7/2020.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: "تبلغ أعداد المواد العملية والمعملية التى يؤدى فيها الطلاب امتحاناتهم 431 مادة فى النوعيات المختلفة" صناعى وزراعى وتجارى وفندقى"، موضحا أن الطلاب يؤدون الامتحانات العملية فى 1377 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية، كما يصل إجمالى الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات العملية أكثر من 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

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امتحانات الدبلومات



