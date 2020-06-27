شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الهيدروليكا يجرى دراسة حول ازدواج محور طريق بنها - المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى معهد بحوث الهيدروليكا، التابع للمركز القومى لبحوث المياه، بوزارة الموارد المائية والرى دراسة هيدروليكية مشروع ازدواج طريق بنها – المنصورة وذلك في إطار التعاون مع وزارة النقل، وذلك بمشاركة قطاعى الرى والتوسع الأفقى بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية .

وتتضمن الدراسة الوقوف على مدى تأثير تداخل أساسات الطريق الجديد فى بعض المناطق مع هيدروليكية المجرى المائى للرياح التوفيقى، وفى توقيت متزامن قامت بعثة هندسية من المعهد بالبدء فى أعمال الرفع الهيدروجرافي للرياح التوفيقى بدءا من الكيلو 32 وحتي الكيلو 50 لاستخدامها فى الدراسة.

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يشار إلى أن معهد بحوث الهيدروليكا يعتبر أقدم المعاهد البحثية بالمركز والذى يقوم بالدراسات البحثية الخاصة بهيدروليكية مياه المجاري المائية والذى يضم أيضاً مركز تدريب إقليمى ينظم دورات تدريبية على مستوى الأفريقي.

الجدير بالذكر أن طريق "المنصورة - بنها" يعد من أهم الطرق بمحافظة الدقهلية، حيث إنه الشريان الوحيد الموصل لمدينة القاهرة، والذى يربط بين محافظة الدقهلية، الأكبر ارتفاعا وتكدسا بالسكان بعد القاهرة، وبين العاصمة، وتزداد أهميته إذ يربط بين محافظة دمياط أيضا، وبين القاهرة، ففى حال سلكت الطريق الزراعى من دمياط إلى القاهرة، فأنت لا محالة تمر بالمنصورة، ومنها إلى بنها، ثم إلى القاهرة، و يبلغ طوله، 75 كيلو متر تقريبا، ويقع عليها من المنصورة حتى بنها 3 مراكز بقراها، بداية بمركز المنصورة، ثم مركز أجا، ثم مركز ميت غمر.