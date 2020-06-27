شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الاضحى ٢٠٢٠ ... تعرف على موعد عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع الحسابات الفلكية أن تكون عدة شهر ذو القعدة 30 يوما ، ليكون يوم الثلاثاء 21 يوليو هو اخر أيام شهر ذو القعدة.

وفلكيا يتوقع أن يكون يوم الاربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة ، وبذلك يكون يوم الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الاضحى ٢٠٢٠.

وولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 41 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من شوال 1441 هجريا الموافق 21 يونيو وهو يوم الرؤية.

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يذكر أن الهلال الجديد بقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة ، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم وهو يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 18 لـ 21 دقيقة، وكانت غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا يوم الإثنين 22 يونيه .