شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يسلم 10 عرائس يتيمات منح مالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 10 عرائس من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج منح مالية مقدمة من إحدى المؤسسات الخيرية، في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدنى لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء محافظة القاهرة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشاد محافظ القاهرة بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم خاصة فى ظل الازمة التى خلفها فيروس كورونا وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصرى .

كان أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كتابًا دوريًا كلف فيه رؤساء الأحياء والمديرين بديوان عام المحافظة بتنظيم سير العمل بما لا يخل به داخل الإدارات التابعة لهم طبقًا للاحتياج مع استمرار خفض العاملين من الحالات المستثناة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 كالحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ورعاية طفل أقل من 12 عاماً للحفاظ على صحة وسلامة العاملين ولعدم انتشار الفيروس على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من غدٍ الأحد ولحين صدور تعليمات جديدة .

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جاء القرار تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بقيام السلطة المختصة بتنظيم العمل بالجهة التابعة لها ووضع قواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام ويراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.