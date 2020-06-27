ضبط 4 أشخاص اختطفوا تاجر لسرقة إيصالات أمانه منه بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط أربعة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي وبرفقتهم أحد الأشخاص قاموا باختطافه لخلافات مالية بينهم في الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أفادت تواجد 4 أشخاص بقرية ميت محسن بدائرة مركز شرطة ميت غمر يستقلون سيارة ملاكي بحثاً عن شقة للإقامة بها وتظهر عليهم علامات الشك والريبة.

وعلى الفور استهدفتهم قوة أمنية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالدقهلية وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة وتبين أنهم (أربعة أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية "ولثلاثة منهم معلومات مسجلة") .

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وبتفتيش السيارة التي يستقلونها "ملك أحدهم" عُثر بحقيبتها على أحد الأشخاص (تاجر، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة مركز ديرب نجم) والمُبلغ بغيابه بمركز شرطة ديرب نجم بتاريخ 22 الجاري، مُكبل اليدين ومصاب بكدمات وسحجات بالوجه وفى حالة إغماء وفقدان للوعي.

وبمواجهتهم أقروا بسابقة قيام المجني عليه بإقراض متهمان منهم مبالغ مالية "بالربا" وتوقيعهما على إيصالات أمانة وعقدهما العزم على سرقة تلك الإيصالات منه وفى سبيل تنفيذ مخططهما اتفقا مع باقي المتهمين على استدراجه والاستيلاء منه على تلك الإيصالات عقب إيهامه باعتزامهما سداد المبالغ المالية المستحقة عليهما.

وعقب وصوله قاموا بدس أقراص منومه له بعلبة عصير وعقب فقده الوعي قاموا بتكبيله ووضعه داخل حقيبة السيارة وتوجهوا به إلى القرية المُشار إليها بحثاً عن مكان للمبيت به وإخفائه ، كما عُثر بداخل السيارة على (هاتفي المجني عليه - 3 دفاتر إيصالات أمانة على بياض "مزيلة بتوقيع أحد المتهمين وزوجته لصالح المجني عليه")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.