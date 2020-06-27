"الأموال العامة":ضبط 3 قضايا تزوير وكسب غير المشروع بتعاملات 45 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 3 قضايا "تزوير أوراق رسمية ، كسب غير مشروع ، غسل أموال" مُتهم فيها 3 أشخاص وبلغ إجمالي المبالغ المالية أكثر من 45 مليون جنيه "كسب غير مشروع – غسل الأموال)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.