الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ3 مليارات جنيه أموال عامة وتهرب ضريبي وكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 44 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2.6 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

وشملت ضبط 71109 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 44875057 جنيه.

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وفى مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة: 173 قضية ضرائب عامة، كشف (68) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (98) قضية في مجال الجمارك، (19) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (243) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ (577) حكم قضائي، (194) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (6) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبي–توظيف أموال "، (7) قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام والاستيلاء عليه– احتيال مصرفي- استغلال نفوذ - غسل أموال – كسب غير المشروع" بقيمة إجمالية بلغت (2600413518 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1039 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة) ، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابي ضم2 متهمين إرتكبا واقعتين "نصب واحتيال".

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.