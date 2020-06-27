بالأرقام.. جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

في مجال حماية الثروة الزراعية، تم ضبط (5 عيادات بيطرية) بدون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية، وضبط41 سيارة بنطاق محافظتي " الجيزة - القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة)، في مجال حماية البيئة.

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كما تم ضبط (45 طن مواد خام "كتان" – 56,5 طن مواد غذائية – 3 خط إنتاج ) بداخل (3) مصانع "بدون ترخيص" بنطاق محافظة المنوفية – لوجود مخالفات لقانون الغش التجاري "سلع مجهولة المصدر ومغشوشة وبدون ترخيص وتسجيلات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية .

وضبط 6 قضايا بنطاق محافظة القليوبية لإلقاء المخلفات بالطريق العام، وضبط 110 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 13 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.

وفي مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومناع الري والصرف وحماية الأراضي الزراعية، وضبط 43 قضية تلويث بنهر النيل والمجارى المائية "عبارة عن الصرف المباشر وإلقاء المخلفات"، وضبط حالتين تعدى على الأراضي الزراعية وكذا عدم وجود ترخيص مشتل.

ضبط (6) قضايا تعدى على منافع الري والصرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.