الأمن العام يصادر 1259 قطعة سلاح ناري من بينهم 2جرينوف و أر بي جي خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي حيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 209 متهم وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما ضبط خلال أسبوع بمختلف المحافظات عن ضبط 1259 قطعة سلاح نارى أبرزها ( رشاش – أر بى جى – 2 جرينوف - 120 بندقية آلية– 245 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 67 مسدس– 823 فرد محلى الصنع– 1945 طلقة مختلفة الأعيرة – 1393 قطعة سلاح أبيض)، كذا ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (بندقية آلية ، 6 مسدس ، 10 فرد محلى، 40 طلقة مختلفة الأعيرة، عدد من الأدوات التي تستخدم فى عملية التصنيع).

كما تم تنفيذ 2580 قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق 24 مديرية أمن.

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كما تم تنفيذ 510 ألف و917 حكم قضائي ، وضبط (9) تشكيلات عصابية ، ضموا (27) متهماً، ارتكبوا (39) حادث سرقة متنوع، (296) قضية أحداث، إعادة (7) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كما تم كشف غموض (31) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (57) متهماً.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك ، وأسفرت الجهود عن ضبط 125 قضية بإجمالي (137) متهم بمضبوطات تجاوزت 3 طن.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (242492) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (37687 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 26 قيادة تحت تأثير مخدر، 6412 موقف عشوائي).