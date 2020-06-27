1 يوليو.. استئناف مجدي عبدالغني على حكم حبسه في الامتناع عن تسليم ميراث أقاربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
حددت محكمة جنح مستأنف الدقي، جلسة 1 يوليو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر من محكمة الدقى بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.
كان عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وأخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.
وصدر حكم من محكمة جنح الدقي بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.
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