محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" . وأسفرت جهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، عن ضبط 5631 قضية تموينية متنوعة، 3 قضايا مقاهي مخالفة لقرار الغلق وغلق 1120 محل مخالف لمواعيد الغلق. وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 20832 سائق نقل جماعي، 30215 شخص و 17886 مركبة مخالفين لقرار حظر التجوال. وفي مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء: تم ضبط 578 شخص بإجمالي 534مبنى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوع.. الداخلية تضبط 48 ألف شخص ومركبة و1120 محل مخالفين لحظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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