إجازة مرضية لمصاب كورونا.. خطة النيابة الإدارية لعودة العمل أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية المنشور رقم 6 لسنة 2020 لتنظيم العمل بفروع النيابة في ظل توجه الدولة لعودة الحياة لطبيعتها والتعايش مع فيروس كورونا.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، أن رئيس النيابة أصدر 5 توجيهات كالآتي:

- عودة العمل بالإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات بكامل طاقتها.

- التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية (تعقيم الممرات - منع التكدس وتحقيق التباعد - ارتداء الكمامات وحظر التواجد بدونها).

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- اعتبار المصاب بفيروس كورونا في إجازة مرضية بشرط تقديم التقرير الطبي عند الإصابة وبعد الشفاء.

- المخالط لحالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، عليه تقديم ما يفيد إصابة من يخالطه، والإ يعد متغيبا عن العمل.

- لمديري الإدارات وفروع الدعوى التأديبية والنيابات تنظيم العمل بين الأعضاء والعاملين بما يحقق عدم التكدس، مع إبلاغ إدارتي التفتيش والنيابات ومكتب رئيس الهيئة.

وأكدت الهيئة أنها ستراقب تنفيذ القرارات بكل دقة، واتخاذ ما يلزم حيال مخالفته.

ويعمل بالقرار الصادر من أول يوليو المقبل.