في أول أيام الفتح.. كيف بدت مقاهي ومطاعم وسط البلد؟ "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير: نادر نبيل وكريم أحمد:

بدأت مقاهي ومطاعم وسط البلد في استقبال المواطنين في أول أيامها بعد عودة الفتح بنسبة 25% وفقا لما أعلنته الحكومة مؤخرا.

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ورصدت عدسة الخليج 365 التزام بعض الأماكن بالإجراءات المعلنة من قبل الحكومة في حين لم تلتزم أماكن أخرى بالتباعد الاجتماعي كما لم يلتزم المواطنون فيها بارتداء الكمامات الواقية.

وسمحت الحكومة بإعادة فتح المقاهي والمطاعم لاستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وشددت الحكومة على ضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة، مع تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.