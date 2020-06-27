مطار القاهرة يسيِّر 6 رحلات شحن جوي إلى عدة دول.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار يسيِّر، اليوم السبت، 6 رحلات شحن جوي لشركة "مصر للطيران"، وبعض طائرات الشحن الأجنبية إلى عدة جهات بالعالم ما بين صادر ووارد.

وأضافت مصادر بقرية البضائع أن ساحات القرية تشهد على مدار اليوم 6 رحلات شحن جوي ما بين مغادرة ووصول إلى كل من الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبانكوك بتايلاند، ودبي بالإمارات.

جدير بالذكر أن صناعة الشحن الجوي في مصر تلعب دورًا كبيرًا فى هذه الفترة، كما أن قرار تعليق حركة الطيران والذي بدأ بتعليق حركة الطيران منذ 19 مارس الماضي قد استثنى حركة طائرات الشحن الجوي من التعليق؛ نظرًا لأهمية هذه الصناعة في تصدير البضائع المصرية من خضراوات وفاكهة وأسماك إلى كل دول العالم.