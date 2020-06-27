فرج عامر: إعدام الإرهابي المسماري أثلج صدور المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تنفيذ السلطات المصرية، اليوم السبت، حكم الإعدام في الإرهابي عبد الرحيم محمد المسماري، في قضية حادث الواحات، أثلج صدور المصريين، وثأر لدماء الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الإرهاب الغاشم.
وأوضح عامر، في بيان له اليوم السبت، أن الدولة المصرية لن تهدأ حتى تأخذ بالثأر لشهدائها؛ فالقوات المسلحة ستظل عيون مصر الساهرة لحماية أمنها واستقرارها، وأنها على أتم الاستعداد للتضحية بأرواحها في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الشعب المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الجيش المصري لن يترك شبرًا من أرض مصر، وحازم في تطهير مصر من الإرهاب ومحاربة أعداء الوطن الذين يريدون العبث بمقدرات الشعب المصري.
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