ميناء سفاجا البحري يستقبل 562 مصريًّا عائدًا من السعودية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي :

استقبل ميناء سفاجا، اليوم السبت، العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات؛ وعلى متنها 562 راكبًا مصريًّا و76 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودي.

ووجه كامل الوزير، وزير النقل، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة (الحجر الصحي) وكل الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات .

وقام فريق طبي متخصص بالصعود على متن السفينة لنهو إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة، وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة؛ لنقل أية حالة يشتبه في إصابتها وتعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة، وتمت زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشي الجمارك؛ لسرعة نهو إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.

وشدد وزير النقل على ضرورة إلزام كل العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة أثناء التعامل مع الجمهور والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم، وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين.