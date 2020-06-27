محافظ القاهرة: غلق وتشميع المقاهي المخالفة لإجراءات التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، متابعته منذ الساعات الأولى لصباح اليوم تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن إعادة مزاولة بعض الأنشطة جزئيا مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على صحة مواطني العاصمة.

وصرح محافظ القاهرة، بأنه في تواصل مستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة التزام المقاهي بتحقيق التباعد بين روادها ومنع استخدام الشيشة فضلا عن التزام المترددين على المقاهي بارتداء الكمامات.

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وأشار المحافظ، إلى أنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغلق وتشميع المقاهي غير ملتزمة.

وسمحت الحكومة بإعادة فتح المقاهي والمطاعم لاستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وشددت الحكومة على ضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة، مع تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.