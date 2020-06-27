أخبار مصر | "شباب الصحفيين" إلى خيري وشيرين: "لو ركزتوا نصف اهتمامكم لمواجهة كورونا.. كان ممكن ننقذ أرواح كثيرة"

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" إلى خيري وشيرين: "لو ركزتوا نصف اهتمامكم لمواجهة كورونا.. كان ممكن ننقذ أرواح كثيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن نقيب الأطباء حسين خيري ورفيقتة في النضال الوهمي شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة "لو ركزوا نصف اهتمامتهم بس لمواجهة فيروس كورونا في حاجات كتير جدا كانت اتغيرت وأرواح كتير كان ممكن ننقذها.لكن نعمل اية في حب الشهرة والشو اللي راكب دماغهم".

من جهته، قال هيثم طوالة، إن "الشعب المصري العظيم نفسه يعرف آية الزلة اللي مني مينا ماسكاها على حسين خيري وشيرين غالب اللي بسببها مينا مبرطعة في النقابة علي حسها ونتمنى من الأجهزة المعنية تحقق في البلاغات المقدمة ضد الاثنين".

وأوضح طوالة، أن "هناك مطلب جماهيري.ياريت نشوف حسين خيري وشيرين غالب بيمروا على مستشفيات العزل وذلك في إطار دورهم النقابي بدل التنظير والهري على مواقع التواصل الاجتماعي"، مناشدًا النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد د.ايهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء.