أخبار مصر | وزير النقل يتابع وصول 562 مصريًا من العالقين بالسعودية (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع وصول 562 مصريًا من العالقين بالسعودية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن أن ميناء سفاجا استقبل صباح اليوم السبت العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 562 راكبا مصريا و76 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودي حيث وجه الوزير قيادات هيئة موانىء البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة (الحجر الصحي) وكافة الجهات المعنية لسرعة إنهاء الإجراءات.

وأضاف الوزير في بيان اليوم، أن فريق طبي متخصص قام بالصعود على متن السفينة ونهو إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها وتعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.

كما شدد وزير النقل على ضرورة إلزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة أثناء التعامل مع الجمهور والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين.

وفي سياق آخر، تابع الوزير استكمال أعمال تنزيل 20 جرار سكة حديد جديد بميناء الإسكندرية حيث تمثل هذه الجرارت الدفعة الرابعة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار.

Advertisements

وأوضح أنه من المقرر أن تصل هذه الجرارت تباعا من الإسكندرية إلى ورش الفرز بالقاهرة تمهيدًا لإدخالها الخدمة مع العربات الجديدة خلال الشهر المقبل ضمن خطة التشغيل الجديدة للسكك الحديدية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).

وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).