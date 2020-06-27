أخبار مصر | "السياحة والآثار": نهدف لتحويل قصر المنتزة لمنتجع سياحي ثقافي عالمي (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار": نهدف لتحويل قصر المنتزة لمنتجع سياحي ثقافي عالمي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزيري السياحة والآثار المناطق السياحية والأثرية في مدينة الإسكندرية، لمتابعة مشروع تطويرها وإجراءاتها الاحترازية.

وجاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير صباح اليوم السبت للفنادق والأماكن السياحية والأثرية في محافظة الإسكندرية

وفي مقدمة المناطق التي تفقدها الوزير جاءت منطقة المنتزة، والتي من المقرر إحيائها لتصبح منتجعًا سياحيًا ثقافيًا عالميًا، حيث تفقد الحدائق والمساحات الخضراء الشاسعة بها والسلاملك والحرملك وكشك الشاي والصوبة الملكية والطاحونة والفنار.

ومن ناحيته أوضح الدكتور مصطفى وزيري أن هناك أربعة مباني في المنتزة مسجلة في عداد الآثار الاسلامية والقبطية هم قصر السلامليك، وقصر الحرملك والطاحونه والفنار وكشك الشاي.

والقصور الملكية بمنطقة المنتزة، ترجع نشأتها للخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892، وبها أربعة أماكن مسجلة أثريًا هم قصر السلاملك وقصر الحرملك وطاحونة الهواء وكشك الشاي.

وقصر السلاملك شيده الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892 م، ليكون استراحة لصديقتة المجرية الكونتيسة ماري توروك هون زندو والتي تزوجها فيما بعد وعرفت باسم جويدان هانم وهو من أهم المباني المشيدة بحدائق المنتزة.

وقام الخديوي عباس حلمي التاني ببنائه علي نفس نسق القصور النمساويه وسط الغابات عام 1892 ويطل هذا القصر علي البحر المتوسط.

ويتكون القصر بدروم وثلاث طوابق بالاضافه الي مبني ملحق وقد خصص الدور الارضي لمكتب الخديوي وقاعات الاستقبال والطعام بينما خصص الطابقيين التاليين كحجرات للنوم ومعيشه خاصه بالاسره للقصر اربع واجهات الشماليه تطل علي البحر والثلاث الاخري تطل علي الحدائق.

أما قصر الحرملك شيده الملك فؤاد الاول 1925 وكان المقر الصيفي للعائلة المالكة لقضاء فصل الصيف ويتميز القصر بالجمع بين الطرز الفنية المختلفة وابرازها الطراز البيزنطي والقوطي والكلاسيكي كما يتميز بزخارف التي صنفت علي طراز الباروك والركوكو.

وعن طاحونة الهواء فهي اقدم منشأه في مجموعة المنتزه وقام ببنائها محمد علي باشا عام 1807، وكشك الشاي تم تسجيله أثريًا بالقرار عام 2010.