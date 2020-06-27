أخبار مصر | بشرى سارة من وزير السياحة بشأن محافظة الإسكندرية (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة من وزير السياحة بشأن محافظة الإسكندرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مدينة الإسكندرية ليست من بين الثلاث محافظات التي تستقبل السياحة الوافدة إلى مصر كمرحلة أولى للافتتاح التدريجي للسياحة الخارجية اعتبارا من أوائل يوليو.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم بفنادق الإسكندرية ومناطقها الأثرية والسياحية لمتابعة الإجراءات الاحترازية بها.

وأضاف الوزير أن الإسكندرية سيكون لها الأولوية في المراحل القادمة عند تحسن الظروف العالمية، نظرًا لأن كل الشركاء في الخارج يفضلون التواجد في المناطق الشاطئية والساحلية التي يوجد بها كثافة سكانية منخفضة مثل مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

ضوابط زيارة المواقع الأثرية

واعتمدت الوزارة، عددًا من الضوابط لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين.

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

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- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).

الأفواج السياحية والرحلات

-عدم تجاوز عدد الفوج السياحي ٢٥ فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

-مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:

٢٠٠ زائر ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و١٠٠ زائر الساعة بالمتاحف الأخرى.

١٠ – ١٥ زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

-التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى ٤٨ ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن ١٥ فرد مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من ٥ رحلات في اليوم الواحد.

واشار الوزير إلى أن المتنزهات لازالت مغلقه ولكن جاري دراسة الاستعدادات اللازمة لإعادة فتحها للجمهور حيث أن تلك المتنزهات والحدائق أفضل مكان لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى نظرًا لوجود آلاف الأفدنة والمناخ الصحي لوجود النباتات والهواء الطلق والبحر.