أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة بعد تسريب امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة بعد تسريب امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما تردد من أخبار تفيد تسريب امتحان اللغة الانجليزية لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وقال عباس، في بيان، إن صفحة "شاومينج" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قامت بنشر إجابات امتحان اللغة الإنجليزية بالكامل بعد دخول الطلاب بدقائق معدودة لأداء الامتحان، مُؤكدًا أن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة تفاقمت على مدار السنوات الماضية وتحتاج للتدخل الفوري حرصًا على مستقبل أبنائنا من الطلاب.

كما طالب النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتحكم في تأمين الامتحانات بكافة الطرق وعدم لما له من تأثير سلبي على الطلبة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص وخاصة للمُتفوقين.

أجواء غير مسبوقة لامتحانات الثانوية العامة

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

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وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.