أخبار مصر | أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول فيديو من وزارة الدفاع بعد إعدام الإرهابي عبدالرحيم المسماري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نُفذ صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، الذي راح ضحيته عددًا من عناصر الشرطة.

ونشرت وزارة الدفاع، فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك"، بعد إعدام عبدالرحيم المسماري، تضمن أبرز الاتهامات التي وُجهت إليه، والقضايا المتورط فيها.

والإرهابي عبدالرحيم المسماري المتهم الرئيسي في حادث الواحات "ليبي الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.