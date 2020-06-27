أخبار مصر | برلمانية تشيد بدور وزارة الهجرة في الحفاظ على حقوق مصر بمياه النيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بدور وزارة الهجرة في الحفاظ على حقوق مصر بمياه النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدور وزارة الهجرة في دعم الدولة المصرية في قضية سد النهضة، واستغلال إمكانياتها لحشد المجتمع الدولي مع مصر.

وأوضحت النائبة في بيان: الوزارة انتجت فلما تحت عنوان «النيل حياتنا» للتعريف بحق مصر التاريخي في مياه النيل، لتأكيد الحق التاريخي والشرعي لمصر في مياه النيل.

واستكملت: لم تكتفي الوزارة بإصدار الفيلم، ولكن حصرت على تسويقه ونشره في دول مختلفة وبلغات: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

وأكدت دور المصريين في الخارج ومؤسسات المجتمع المصري المؤثرة في العالم الخارجي كالازهر، بدعم حملة تسويق الفيلم، خاصة وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر مسألة حياة أو موت.

وشدد وزير الخارجية، سامح شكري، مساء الجمعة، أنه تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كون أي خطوة لا تتضمن اتفاقا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين.

وأوضح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015 بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان.

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وقال: "سيتم ملء خزان السد دون إحداث ضرر لأي دولة من دول المصب وهناك توافق في الرؤى بين مصر والسودان فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد".

وأشار وزير الخارجية إلى أن القمة الأفريقية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، والاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الأفارقة كان لها وقعا جيدا، حيث تم إحاطة مجلس الأمن علما بما حدث بتلك القمة، وهو الأمر الذي له أهميته وتأثيره على السلم والأمن الدوليين.

وتابع: "أصبح مجلس الأمن مودع لديه تلك الأزمة، وكل ما يتعلق بها، حيث لجأت مصر لمجلس الأمن، كونها المنظمة التي ننتمي إليها، وموكله بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بخلاف تدخل الاتحاد الأفريقي، كمنظمة إقليمية لحل ذلك الأمر".

من جانبه قد أشاد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، مساء الجمعة، بنتائج اجتماعه عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، بشأن قضية سد النهضة، والتي استضافها الاتحاد الأفريقي في مسعى لحل الازمة المستمرة منذ سنوات.

وقال آبي أحمد، في تغريدة على تويتر، "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي".

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".