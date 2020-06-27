أخبار مصر | بعد حظر 3 أشهر.. المقاهي تعيد فتح أبوابها من جديد (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد حظر 3 أشهر.. المقاهي تعيد فتح أبوابها من جديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت المقاهي استئناف عملها وفتح أبو‎ابها أمام الجمهور، اليوم السبت، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخفيف إجراءات الحظر المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ورصدت عدسة "الخليج 365"، فتح المقاهي أبوابها في أول أيام، فتحها رسميًا، بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا.

وكان حرص أصحاب المقاهي قبل يوم من فتحها رسميا على النظافة العامة، باستخدام المطهرات، كما حرصوا على تعقيمها من الداخل والتجهيز لإعادة الفتح بنسبة إشغال 25٪ وفقا لقرار مجلس الوزراء.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من اليوم السبت، ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).

وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).