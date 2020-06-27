شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتابع عودة الحياة إلى طبيعتها وتطبيق نسبة الـ25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عودة الحياة إلى طبيعتها بعد توقف دام ثلاثة شهور، بعد قرار مجلس الوزراء بعودة الحياة إلى طبيعتها مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ بحسب بيان، السبت، قيام رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية بالمرور على المساجد والمطاعم والمقاهي لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتأكد من تواجد الاشتراطات المطلوبة.

وشدد المحافظ على قيام أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة الالتزام بنسبة الـ٢٥٪ من عدد المقاعد المرخص بها، وترك مسافة مناسبة من كل الاتجاهات بين الطاولات، مع الحرص على استخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأشار المحافظ إلى أنه بالنسبة للمساجد يتم تطبيق الإجراءات التي قررتها وزارة الأوقاف من خلال التعقيم المستمر للمساجد وترك مسافات آمنة بين المصلين، وإحضار كل مصل للسجادة الخاصة به، مع استمرار إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بالتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المواصلات العامة والأسواق والمحال التجارية ومختلف المصالح الحكومية ومديريات الخدمات، فضلا عن ارتداء العاملين في مختلف الأماكن للكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة شمال سيناء من أقل المحافظات تأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل وعي المواطنين واتباع الإجراءات الوقائية.

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