شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مصطفى درويش يعلن تعافيه نهائيًا من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان الشاب مصطفى درويش تعافيه من فيروس كورونا بعد رحلة علاج استمرت ما يزيد على شهر.

وقال «درويش» إنه سيقوم بأول زيارة له منذ رمضان والحظر غدًا الأحد لمقابر والدته الراحلة في دمنهور.

وتابع عبر حسابه على «فيسبوك»: «سأقرأ الفاتحة وأسلم عليها، وبعد غدٍ على الإسكندرية بإذن الله آخد كابتشينو وأشربه على الكورنيش زي زمان وبعد كده أنطلق بقى».

كان «درويش» قد أعلن معاناته من ضيق التنفس خلال إصابته بـ«كورونا» وطالب الجمهور بالتزام البيوت وعدم الخروج منها لعدم إصابتهم بالفيروس، واصفًا الأمر بأنه خطير ومتعب.

وشارك «درويش» مؤخرًا في مسلسل «بـ100 وش» مع نيللي كريم وآسر ياسين، في شخصية «فتحي» البلطجي، كما شارك في «خيانة عهد» مع يسرا وحلا شيحة، والعملان عُرضا في رمضان الماضي.

ووجهت أسرة مسلسل «بـ100 وش» عدة رسائل دعم لـ«درويش» خلال محنة مرضه، عبر فيديوهات قصيرة سجلها له أبطال العمل ونشرها عبر حسابه.

Advertisements