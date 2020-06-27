شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 1040 شاباً بالشرقية بينهم 10 من ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية 1040 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 10 من ذوى الهمم من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بالمنشآت بنطاق المحافظة ، فضلا عن توفير 56 فرصة عمل بالقطاع الخاص .

وتلقي الوزير تقريراً بذلك بإنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي ، أشار فيه مدحت الغمراوى مدير المديرية ، إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 1645 عاملاً ، وصرف رعاية اجتماعية لـ 24 مولوداً ، و5 منح زواج ، فضلا عن منحتين وفاة بإجمالى 68 ألف جنيه ، فضلا عن 10 آلاف جنيه رعاية صحية من وحدة العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية .

وأضاف أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 386 منشأة ما أسفر عن تحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية ، ومنح الشركات المخالفة 5 أيام مهلة قانونية ، و 3 حوادث جسام ، وحالة وفاة واحدة نتيجة حادث طريق من خلال مفتشيها.