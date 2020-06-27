شكرا لقرائتكم خبر عن "جودة التعليم": اهتمام الدولة بالتحول الرقمى ساعدنا على إتمام العام الدراسى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتورة يوهانسن عيد، أن القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أظهرت منذ وقت مبكر اهتماما كبيرا بالتحول إلى عالم التكنولوجيا الرقمية الجديد وهو الأمر الذي ساعد في مواجهة جائحة كورونا التي فاجأت العالم وأدت لتعليق الدراسة في كل مكان على ظهر الأرض.

وقالت يوهانسن عيد - في حوار مع قناة سي بي سي اكسترا - إن رؤية مصر 2030 ، اعتبرت الاعتماد وجودة التعليم ركيزة أساسيه لتطوير التعليم في مصر .. منوهة بالحوار المجتمعي المتمثل في مؤتمرات الشباب التي عقدت تحت رعاية الرئيس وتم خلالها التعمق في مناقشة عملية التحول الرقمي.

واعتبرت مؤتمرات الشباب بمثابة المنصة المناسبة لهذا الحوار على اعتبار أن الأجيال الجديدة هي التي ستعيش هذا التحول وستقود المسيرة في المستقبل في كل مجالات العمل بمصر.

وأضافت الدكتوره يوهانسن عيد، أن التعليم عن بعد لم ينتشر بالسرعة المطلوبة في بلدان كثيره لأنه يحتاج لبنية تحتية قوية تعتمد على شبكة رقمية هائلة وتدريب للمعلمين على أعلى مستوى ، إلى جانب مجتمع يكون على وعي واستعداد لهذا التحول .

وعما إذا كان التعليم عن بعد سينهي تماما عصر التعليم المباشر، نفت الدكتوره يوهانين عيد ذلك تماما وقالت إن التعليم عن بعد لايعني عدم الحاجة للتواصل المباشر .. مشيرة إلى أنه حتى في الدول المتقدمة والتي أخذت بهذا النظام منذ سنوات لم يتم الاستغناء عن الاحتفاظ بجزء من التعليم المباشر إلى جانب التعليم عن بعد.

ولفتت إلى أن عملية التعليم المباشر لابد أن تتغير لتتواكب مع التعليم عن بعد لأنه من الصعب تصور استمرار نفس أساليب التعلم القديمه القائمة على التلقين المباشر في حين أن التعليم عن بعد يعتمد على إعمال العقل والتفكير النقدي ومسئولية الاختيار الحر من قبل الطالب .. مشددة على أهمية إدراك أن المؤسسة التعليمية ليست مكانا فقط لتلقي العلم ولكنها مهمة أيضا لدورها في بناء شخصية المتعلم واكتسابه لمنظومة قيم تربطه بوطنه وتاريخه وثقافته.

وردا على سؤال حول معايير الجودة في نظام التعليم عن بعد ، قالت رئيس هيئة الجودة والاعتماد إنه من أساسيات التعلم عن بعد المدرس ، المدرب المؤهل للمهمة الجديدة ..مشيرة إلى أن التعليم عن بعد لا يعني أن نضع مناهج جديدة سيتلقاها الطالب عن بعد عبر تطبيقات معينه ، لكن المعلم المؤهل القادر على التواصل إليكترونيا مع الطلاب والقادر على تحفيزهم وإثارة كل ألوان الإبداع والتفكير البحثي النقدي ، كل ذلك هو الاساس في التعليم عن بعد .

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وأكدت أن مهارات المعلم في نظام التعليم عن بعد أكبر بكثير من المهارات المطلوبة في التعليم المباشر .. لافتة إلى أنه من هذه النقطة تأتي مهمة هيئة الجودة في وضع برامج لتدريب المعلمين وهو موضوع بالغ الأهمية.

وأضافت يوهانسن عيد أن عملية تدريب المعلمين على مهارات التعليم عن بعد مسئولية هيئة الجودة التي ستصيغ معايير برامج التدريب وتقوم بإعداد دورات متخصصة، بالاضافة إلى جهات معنية بالتدريب أيضا منها بالطبع وزارة التربية والتعليم وكثير من المراكز التدريبية المتخصصة.

وفيما يتعلق بالعام الدراسي الحالي والذي يوشك على الانتهاء والأخذ بالامتحانات الإلكترونية في بعض مراحل التعليم، قالت دكتورة يوهانسن عيد "حتى الآن استطيع القول بأننا في مصر نجحنا إلي حد كبير في تحدي الظرف الطارئ واقتربنا من إنهاء العام الدراسي ، والآن نحن في مرحلة التقويم وأقصد به الامتحانات.

وأضافت" إن هناك معايير وقواعد للامتحانات عن بعد ربما أهمها أن هذه الامتحانات لاتعتمد على الأسئلة المقالية ولكن على طريقة الأسئلة القائمة على الاختيار وأن تتعدد الاختيارات من طالب لآخر بمعنى أن قاعدة الاسئلة في امتحانات التعلم عن بعد ستكون ضخمة جدا ( بنوك الأسئلة ) لأنها ليست معممة على الجميع بنفس المحتوى ولكن تختلف من ممتحن لآخر حيث أن الاختبارات الموضوعية ( عكس المقالية ) يمكن لأسئلتها التي تصاغ بصور متعددة وأن تقيس عددا كبيرا من الأهداف التربوية ..بعكس الامتحانات المقالية التي توجد صعوبة في تقدير درجة الطالب في اختباراتها ، خاصة تلك التي يتعذر فيها تحديد نقاط الإجابة.

وعما إذا كانت هناك ضوابط صارمة للامتحانات الإلكترونية، أوضحت دكتوره يوهانسن عيد أن مراقبة الطالب إلكترونيا أثناء الامتحان عن بعد أكثر دقة وفعالية من المراقبة المباشرة .. مشيرة إلى أن المراقبة الإلكترونية الحديثة في العالم تعتمد على بصمة العين واليد والكاميرات التي لايستطيع الطالب غلقها أو الابتعاد عنها ولو فعل ذلك أكثر من ثوان معينة يعتبر ذلك غشا.

وتابعت أن هيئة الجودة المصرية شاركت في الكثير من المنتديات الإقليمية والدولية على مستوى القاره الأفريقية وعلى المستوى العربي ،كما شاركت في منتديات أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية للأخذ بأفضل وأحدث المعايير الدولية الخاصة بالتعليم عن بعد .

واختتمت الدكتوره يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد حوارها مع قناة سي بي سي اكسترا بالتأكيد على أن مزايا التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني كثيرة لكونه يستطيع بما يملكه من قوة ومرونة أن يحسن العملية التعليمية ويحل الكثير من المشكلات التي يعاني منها التعليم اليوم، مع المحافظة على الجودة التعليمية، حيث يوفر المحتوى التعليمي للدارسين في أي وقت وفي أي مكان عبر شبكة الإنترنت وبأشكال أخرى متعددة، ويقلل من تكاليف التعليم والتدريب ، ويمكن من متابعة العلم بصورة دقيقة، وكذلك يوفر فرص التعليم للقاطنين في المناطق البعيدة.