شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: مد ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة حتى منتصف الليل ابتداءً من اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة المترو اليوم فى تطبيق قرار مد ساعات التشغيل حتى الساعة 12 منتصف الليل، تزامنا مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، بإلغاء حظر التجوال واستمرار حركة وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل.
وأعدت شركة المترو جداول تشغيل جديدة للخطوط الثلاثة، تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.
وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.
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