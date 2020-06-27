شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: الأعمال الصغيرة تخلق 65% من الوظائف ويجب دعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بفيينا، أن الشركات الصغيرة تعتبر فى مركز التعافى من جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه بسبب الأزمة هناك1 من كل 5 من الأعمال الصغيرة تتعرض للإغلاق بشكل كامل، وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تعتبر الشركات الصغيرة فى مركز التعافى من كوفيد 19، إنها تخلق 65٪ من الوظائف في البلاد وتحمي الناس من الفقر، بسبب الأزمة نسبة منها معرضة لخطر الإغلاق بشكل دائم، نحن بحاجة إلى دعمهم مع الوصول إلى التمويل والمعلومات والأسواق".



غادة والى

ومن جهة أخرى قالت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إنه تم رصد 9 آلاف مواقع جنسية جديد ظهرت أثناء وباء فيروس كورونا، لاستغلال الأطفال جنسيا على مستوى العالم، مضيفة أن تواجد الأسرة والأبناء أمام الإنترنت عرضهم لمخاطر وستغلالهم جنسيا.

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وأضافت غادة والى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، خلال برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن إغلاق الحدود والسفر بالطائرات أصبح الاتجار بالمخدرات تحول إلى تجارة رقمية، مضيفة أن هناك تحول لنقل المخدرات عن طريق الأنهار وعبر المحيط الهندى به أكثر من طريق.

وتابعت أن هناك انخفاضا فى الإنفاق الحكومة بدول العالم على مراكز علاج المدمنين بالمستشفيات وتوقف علاجهم، والاتجاه لعلاج مرضى فيروس كورونا واستغلال أماكنهم لأماكن عزل للمرضى، مضيفة أن مصر لاتعانى من نقص مراكز علاج الإدمان لأن لديها مراكز كثيرة.