شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بصيادلة القاهرة: "المهن الطبية" حاد عن أهدافه لمصالح انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محفوظ رمزي عطية، رئيس لجنة التصنيع الدوائى، واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، إن ما يقوم به اتحاد المهن الطبية،يدل على أنه اتحاد حاد عن مصلحة جموع أعضاء اتحاد المهن الطبية، الذي من أجله تم إنشاء الاتحاد، وتناسي أعضاء مجلسه أن أكثر الممولين للاتحاد هم الصيادلة.

وأضاف رمزى، فى تصريحات له: يستغل أعضاء مجلس الاتحاد غياب ممثلي نقابة صيادلة مصر عن الاتحاد للتنكيل بالصيادلة، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراء قانوني لتعديل قانون 13 الخاص بإنشاء الاتحاد، لوضع الأمور في نصابها الصحيح بعيدا عن الهيمنة التي يدفع الصيادلة ثمنها الآن، وذلك بإصرار أعضاء مجلس النقابات الثلاث على عدم القيام بواجبهم لدفع الدمغة الطبية المقررة في القانون، وتقريبا عدم وجود روشتات طبية مدموغة وعدم دفع الدمغه الطبية على التقارير الطبية من أشعة وتحاليل إرضاء للجمعية للاستحواذ على الأصوات الانتخابية.

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وتابع: "نتيجة ذلك الأطباء والصيادلة، َوأطباء الأسنان يدفعون الثمن حياتهم شهداء إهمال اتحاد المهن الطبية، شهداء عبيد الأصوات الانتخابية من مجلس اتحاد المهن الطبية الذي يثبت فشله َفي كل الأزمات"