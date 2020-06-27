شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 6 رحلات شحن جوى إلى أوروبا والخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 6 رحلة شحن جوى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى وبعض طائرات الشحن الأجنبية إلى عدة جهات بالعالم ما بين صادر ووارد، وقالت مصادر بقرية البضائع، إن القرية سوف تشهد علي مدار اليوم 6 رحلات شحن جوي ما بين مغادرة ووصول إلى كل من الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبانكوك بتايلاند، ودبي بالامارات.

جدير بالذكر، أن صناعة الشحن الجوى فى مصر تلعب دورا كبيرا فى هذه الفترة، كما أن قرار تعليق حركة الطيران والذى بدأ بتعليق حركة الطيران منذ 19 مارس الماضى قد استثنى حركة طائرات الشحن الجوى من التعليق نظرا لأهمية هذه الصناعة فى تصدير البضائع المصرية من خضروات وفاكهة وأسماك إلى كافة دول العالم.

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وكانت عدة شركات قد تقدمت لسلطة الطيران المصرية للسماح لها باستخدام مقصورة الركاب الخاصة بالطائرات التجارية لوضع البضائع على مقاعد الركاب، بالإضافة إلى أماكن العفش الموجودة بتلك الطائرات، وقد وافقت سلطة الطيران على هذا الأمر نظرا للوضع الإستثنائى الذى تمر به كافة دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، قد أعلن أنه تمت مضاعفة نشاط الشحن الجوى خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، نتيجة للظروف الخاصة التى تمر بها بدول العالم نتيجة للجائحة الوبائية، من شحنات أدوية واغاثات وبضائع.