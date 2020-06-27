مطار القاهرة يستقبل 393 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 3 رحلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 393 من المصريين العالقين، بأوكرانيا ، والكويت ، واليمن، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها شركة إير كايرو قادمة من مدينة كييف، على متنها 174 راكب، كما استقبل المطار رحلة خطوط العربية للطيران القادمة من الكويت وعلي متنها 174 راكبا ، ورحلة الخطوط اليمنية القادمة من عدن وعلي متنها 45 راكبا من المصريين. Advertisements ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما. جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.

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