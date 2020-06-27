شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 7 رحلات طيران تقل 1040 عاملا مصريا من العالقين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم السبت ، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل على متنها 2415 راكبا إلى مطارات 4 دول : مصر ، والهند، ، والنيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 7 رحلات تقل 1040 عاملا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلى 3 هى مطار القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط ، مشيرا إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المستشار العمالى بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 27 يونيو وفقا للجدول المعلن فى هذا الخصوص ، على متنها جميعا 1040 عاملا ، الأولى على الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية على الكويتية رقم 1541 وتغادر الكويت 8.30 وعلى متنها 200 عامل وتصل إلى مطار القاهرة .

والثالثة على الكويتية رحلة رقم 1645 قيام من الكويت 9.05 وعلى متنها 145 عاملا ، وصول مطار سوهاج ، أما الرحلة الرابعة العربية - مصر رقم 722 قيام من الكويت 10.00على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على العربية - مصر رحلة 218 قيام من الكويت 13.00وتصل مطار أسيوط، وعلى متنها 145 عاملا.

أما الرحلة السادسة على طيران فلاى ايجبت رحلة رقم 5302 قيام من الكويت 15.15 وتصل مطار أسيوط وعلى متنها 130 عاملا ، والرحلة السابعة طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 17.05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا ، وذلك فى إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.