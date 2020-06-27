شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بصيادلة القاهرة يطالب بصرف بدائل المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محفوظ رمزي عطية، رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، كافة الصيادلة والأطباء، بعدم كتابة الأدوية الخاصة بكورونا مثل المضاد الحيوي "زيثرومايسين"، في الحالات المرضية بغير كورونا، وكتابة البدائل المستخدمة، فى هذه الحالات مثل: حب الشباب وبعض الالتهابات التناسلية وبعض أنواع العدوى الجلدية وأمراض الأسنان، وغيرهم.

وأوضح رمزى، فى تصريحات له، أن هناك الكثير من المضادات الحيوية فى حالة احتياج المريض لمضاد حيوى، يمكن وصفها، لتخفيف الضغط على المضاد الحيوي المذكور، وذلك بعد ملاحظة كثير من الصيادلة، حالة غريبة من الإصرار على كتابة المضاد الحيوي "أزيثرومايسين"، من قبل أطباء أسنان، مطالبا بالاطلاع على البروتوكولات العلاجية في الخارج، للتأكد من إقتصار علاج كورونا بالمضاد الحيوي على" أزيثرومايسين"، من عدمه، حيث تم استخدام بعض المضادات الحيوية الأخرى، مؤكدا أن ذلك سيفتح الباب أكثر وسيوفر مخزون من المضاد الحيوى يكفي عدة أشهر.

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كانت قد أعلنت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عن بدء حصر مصابي وشهداء الصيادلة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى كل محافظات الجمهورية، وذلك من خلال رابط للتسجيل أونلاين.