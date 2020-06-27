شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: صرف 223 طلب دعم مادى لمصابى فيروس كورونا من الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تلقت 951 طلب لصرف الدعم النقابى لمصابي الكورونا من الأطباء، مشيرة إلى أنه حتى صباح يوم الخميس الماضى تم صرف مايقرب من 223 طلب دعم حسب أولوية التقديم، فى صورة دفعتين، مؤكده أنه سيتم صرف جميع الطلبات المقدمة حتى الآن المستوفية للشروط بعد مراجعتها إداريًا وماديًا.

وأوضحت نقابة الأطباء، أن الدفعة الثالثة ستكون فى خلال أسبوع لكى تشمل أكبر عدد متاح، حيث أن مواعيد الصرف مرتبطة بقيود إدارية من البنوك، مشيرة إلى أن استلام طلبات الدعم مستمر حتى الآن فى النقابة العامه أو الفرعيات، ويتم مراجعة المستندات بالنقابة العامة ثم إرسالها للمراجعه المالية طرف اتحاد المهن، على أن يصل الدعم خلال شهر لحين انتهاء المراجعة فى النقابة والاتحاد والبنك، مشيرة إلى أن التأخير خلال الفترة السابقة لأسبوعين، كان نتيجه غلق اتحاد المهن الطبية لفترة وتعقيمه.

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وأشارت إلى أن أصل تقرير الحجز أو ايجابية المسحه شرط ضرورى للجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك ختم النسر بالمستشفى لصرف الدعم النقابى، ولا يشترط بنك محدد لرقم الحساب لتوصيل الدعم للأعضاء من خلاله، مضيفه أن الدعم للمتوفى يخضع لنفس الشروط بالإضافة إلى شهادة الوفاة وإعلام الوراثة في المستندات المطلوبة ولا يشترط رقم حساب حيث دعم الوفاة يتتم عن طريق شيك بنكى .

ولفتت إلى أن الدعم المادى من النقابة، هى دعم وليست قرض يتم سداده لاحقا من طرف الطبيب، مضيفه: وتم الاكتفاء بشرط سداد الاشتراكات وليس تجديد الكارنيه، كما أن الدعم يشمل الأعضاء المقيدين بسجلات العاملين بالنقابة .