شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: المصلون يثبتون أنهم على وعى كامل بالخطر الذى نواجهه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، إنه بمتابعة أول صلاة جماعة بعد تعليق استمر أكثر من ثلاثة أشهر، يثبت رواد المساجد أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة ، والخطر الذي نواجهه جميعًا، ويلتزمون بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف والتي من أهمها:"الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة".

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وعلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على عودة فتح المساجد وأداء أول صلاة بها قائلاً: "سعيد بوعى المصلين وجهد العاملين بالأوقاف"، مؤكدًا أن فتح المساجد سيسهم في رفع الوعى العام بأهمية الإجراءات الوقائية"

وتابع وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم :"لا تطلبوا طاعة الله فى العبادة بمعصيته فى أذى الآخرين التزموا الإجراءات الوقائية يسلم لكم أمر دينكم ودنياكم"

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